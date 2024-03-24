Adaylar ve kampanyada çalışanlara kendinize zaman ayırın uyarısını yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, seçim sonuçlarıyla stresin en üst düzeye ulaşacağını belirterek herkesi uyardı:İSTANBUL (İGFA) - Uzmanından seçim döneminin stresi için hayati uyarı geldi.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, "Seçim geçer, sağlığınızı kaybetmeden değerini bilin" dedi.

Yoğun olarak süren seçim kampanyalarının her vatandaşı süreç ve sonuçlarıyla yakından ilgilendirdiğini belirten Dr. Portakal, "Stres yüklü kampanya dönemleri ve sonuçların belli olacağı akşamlar sadece siyasileri ya da kampanyalarda çalışanları etkilemiyor. Siyasete ilgi duyan / duymayan herkes bu süreçte ciddi sağlık sorunlarına yol açacak sıkıntıların kapısını aralıyor" dedi.

SEÇİM STRESİNİ AZALTACAK REÇETE

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal'dan seçim kampanyalarının son günleri, seçim günü ve sonuçların açıklanması döneminde adaylara, kampanya yürütücülerine ve herkese tavsiyeler:

* Seçim koşturması sağlıklı fiziksel bir hareket değildir. Bu nedenle, hem stresten arınmak için hem de sağlıklı yaşam için kendinize zaman ayırın.

* Hafif tempolu en az 10-15 dakika yürüyün.

* Vücudunuzu dinlendirin.

* Her gün duş alın.

* Gün içinde bir kaç kez soğuk suyla elinizi, yüzünüzü ve mümkünse ayaklarınızı yıkayın.

* Ufak ısınma hareketleri yapmadan güne başlamayın.

* Oruç tutanlar sahuru, tutmayanlar için kahvaltıyı atlamayın.

* Stresi azaltacak yağları bileklerinize ve yakanıza damlatın.

* Karmaşık yiyeceklerden kaçının. Az sayıda yiyecekle karnınızı doyurun.

SAĞLIĞINIZI KAYBETMEDEN DEĞERİNİ BİLİN

Katılımın yüksek olması demokrasi için iyi ancak, seçim dönemlerinde ruhsal ve fiziksel sağlığımıza dikkat etmeyenlerin hayatını etkileyen ciddi sağlık sonuçlarına neden olabileceği konusunda uyaran Dr. Portakal, "Stres yüklü seçim çalışmaları ve sonuçları dikkat edilmezse geri dönülemeyecek sağlık sorunlarına yol açabilir. Seçim ya da stres konuları gelir ve geçer. Kendinize zaman ayırarak sağlığınızı sürdürülebilir kılacak şekilde bu dönemi geçirin. Ramazan'ın sakinlik ikliminde olmaya özen gösterin. Sağlığınızı kaybetmeden değerini bilin." diyerek, strese bağlı olarak kronik hastalıkların tetiklenebileceğini söyledi.

Uzman Dr. Mehmet Portakal, "Kalp ve kas hastalıkları başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etmelidir. Vücudunuzu ruhsal ve fiziksel olarak çok yük yüklemeden bu süreci yönetmelisiniz. Seçim sonrası özellikle stres yükünü rahatlatmak ve sağlığınıza zarar vermesini önlemek için hacamat, ozon oksijen gibi alternatif tedavilerle vücudunuzu hızla yenilemeye destek tedaviler öneriyorum." diye konuştu.