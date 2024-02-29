Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen teknoloji ve robot yarışması TEKNO-SEL’e başvurular 1 Mart’ta başlıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL yarışmasına başvurular başlıyor. 1 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında “www.selcuklusetap.com” adresinden başvuruların alınacağı yarışmayla, Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine bir adım daha yaklaşılması ve geleceğin mühendislerinin, teknoloji liderlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

TEKNO-SEL, 16-18 Nisan tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri takımlar halinde katılacak. Biri ulusal olmak üzere; Mini Sumo Robot Kategorisi, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta) Robot Kategorisi, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Labirent Çözen Robot Kategorisi, Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Serbest Proje Kategorisi (Ortaokul) ve Serbest Proje Kategorisi (Ulusal Lise) ile toplam 7 ayrı kategoride yarışmalar düzenlenecek. Okullar arasında düzenlenecek teknoloji ve robot yarışmasında, öğrenciler robot teknolojileri alanında, özgün tasarım ve algoritma oluşturma hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik edilecek.

Yarışmalar çerçevesinde Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, T3 Vakfı Konya Şubesi, üniversiteler, MEB’e bağlı okullar ile teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların teknoloji alanında yapmış oldukları faaliyetlerini tanıtmak için stantlar kurulacak. Etkinlik boyunca bazı stantlarda çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek. Eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölyeler ve çeşitli oyunlar ile çocuklar teknolojiyle tanışmanın keyfini çıkaracak. Etkinlikte ayrıca teknoloji alanındaki uzman isimlerle interaktif söyleşiler düzenlenecek. Sektördeki uzmanlar, teknoloji trendleri, kariyer fırsatları ve ilham verici başarı öykülerini öğrencilerle paylaşacak.

Yarışmaya katılım şartları ve başvurularla ilgili detaylara www.selcuklusetap.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ TEKNOLOJİK TASARIMLARLA BECERİLERİNİ GÖSTERME ŞANSI YAKALAYACAKLAR”

Gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetiştirilmesi için her zaman onların yanlarında ve destekçisi olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Son yıllarda ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde insansız hava araçlarından, uzay çalışmalarına kadar bir çok alanda önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ile büyük gurur duyuyoruz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bilimsel düşünen gençlerimize katkı sağlamak ve onların keşfedilmesini sağlamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademimizi gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu yıl da bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıyarak Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte TEKNO-SEL robot ve teknoloji yarışmamızı düzenleyeceğiz. Yarışma ile genç bilim insanı adaylarımız ortaya çıkardıkları teknolojik tasarımlarla becerilerini gösterme şansı yakalayacaklar ve çıtayı daha da ileriye taşıyacak. Yarışmamızın Konya’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturacağına ve güçlü Türkiye hedefimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesile ile ortaokul ve liselerimizde eğitim gören öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.