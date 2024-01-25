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Manisa Dostlar Meclisinin konuğu CHP Yunusemre  Belediye Başkan adayı Semih Balaban oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisinin konuğu  CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban oldu. Manisa Dostlar Meclisi’nin sözcüsü Cihan Canuyar Manisa’nın sorunlarını belediye başkan adaylarına aktardıklarını söyledi. Cihan Canuyar “CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban  ile Manisa siyasetini ve yerel seçimleri konuştuk. Manisa’nın sorunları için çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Önemli olan Manisa’nın marka şehir olması ve Manisa’nın daha ileriye gitmesidir. Bizler Manisa için çalışmaya devam   edeceğiz ” dedi.

CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban ise Manisa Dostlar Meclisi ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Semih Balaban “Dar gelirli ailelerin çocukları için  kreşler açacağız. Aileler çocuklarını kreşe bırakabilecek. Engelli bireyler için tesis kuracağız. Engelli bireyler  isterlerse yatılı kalabilecek. Yunusemre’yi kültür sanat merkezi yapacağız,   Yunusemre Belediyesi’ni, mahalle meclisleriyle yönetmek.  Bu mahallelerde muhtarlarımızın öncülüğünde bir mahalle meclisi oluşturacağız. Bu meclisi, her mahallenin seçmen sayısına göre oluşturulacak. ” dedi.