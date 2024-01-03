Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye’de 90’lı yılların günlük yaşamını, trajikomik bir şekilde anlatan Muğla’nın Milas ilçesinden yola çıkan 22 Aralık’ta Marmaris’te sahnelenen “Şeytan Tüyü” adlı oyun, 5 Ocak’ta Menteşe’de sergilenecek.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Milas Karya Tiyatro Atölyesi oyuncularının rol aldığı; ödüllü yazar ve yönetmen Dağlar Uygur'un son oyunu "Şeytan Tüyü"; 1990 yılında Yalova’da şarkıcı olmak ve İstanbul’a gitmek isteyen Nazım’ın, ilk sahne aldığı mekanda yanında birden şeytanın belirmesi ile başlıyor ve Melek adlı kızla yaşadığı aşk ilişkisiyle devam ediyor.

Yıllar içerisinde Nazım’ın İstanbul’a gitmek için harekete geçmemesi ve beraber yaşadığı babasının toplumsal olaylara olan duyarlılığı, konuyu daha da derinleştiriyor. Ne de olsa 90’lar renkli ve bir o kadar kara. Suikastler, Susurluk, Madımak ve daha bir çok olaylar…

Bu sezonun en iddialı oyunlarından olan Şeytan Tüyü için izleyici profilene +15 yaş sınırı getirilmiş. Oyun çarpıcı ve şaşırtıcı senaryosunun yanında 90’lardan hafızalara kazınan şarkıları ile de öne çıkıyor. Müzik direktörlüğünü ve aranjörlüğünü Emir Adıgüzel’in yaptığı oyunda şarkıları Dağlar Uygur seslendiriyor. Dans düzeni koreograf Serenay Oğuz tarafından yapılan oyunun teknik tasarımları, Gamze Uygur’a ait. Mehmet Sezen’in yapım asistanı, Eylem Güner’in reji asistanı olduğu oyunda, Orkun Tepeköylü, Sevgi Yaşar, Ersin Yeniceli ve Dağlar Uygur rol alıyor.

Geçen ay Marmaris’te sahnelenen ve büyük beğeni alan Şeytan Tüyü; 5 Ocak Muğla Menteşe, 6 Ocak Didim, 12 Ocak Kuşadası, 13 Ocak Bodrum, 22 Ocak Konya, 23 Ocak Eskişehir, 24 Ocak Uşak, 25 Ocak Denizli, 26 Ocak İzmir ve sonrasında da Nisan ayından itibaren Anadolu’nun diğer illerinde seyirciyle buluşacak.