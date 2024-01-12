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Adapazarı SGM öğrencileri ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ kapsamında farkındalık oluşturdu. Mutfak, Kur’an’ı Kerim ve Drama Atölyesi öğrencilerinin düzenlediği etkinlik büyük beğeni kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Mutfak, Kur’an’ı Kerim ve Drama Atölyesi öğrencileri ‘Enerji Tasarrufu Haftasını’ anlamlı etkinliklerle kutladı. Ekonomik üretimin ana unsuru olan ve hayat kalitesini iyileştiren enerjinin kullanımı hakkında bilgilerin verildiği Adapazarı SGM’de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Enerjinin hiç bu kadar önemli olmadığı ve kuraklığın her geçen gün artış gösterdiği bir zamanda miniklere yaşanılan dünya için enerji tasarrufunun zorunluluğu anlatıldı.

En ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğu vurgulanan etkinlikte, su harcamalarına ve elektrik kullanımına yönelik çalışmalar düzenlendi. Öğrenciler; ‘Suyu Boşa Harcamıyorum’ sloganıyla gereksiz su kullanımına dikkat çekerken; elektrik kullanımında iseders çalışırken tüm ışıkları açmayalım, odadan ayrılırken ışığı kapatalım, klima açık iken pencereleri kapatalım gibi örneklerle çocukların aile fertlerine örnek olunması istendi.