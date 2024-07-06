10 dekardan fazla bir lavanta bahçesi olduğunu kaydeden Durhan Yakın, 4.hasat dönemine başladıklarını belirterek bu işe nasıl girdiğini ve lavantayı nasıl değerlendireceklerini anlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Durhan Yakın açıklaması şöyle;

“Bu yıl dördüncü hasadımız. Tahminen 5 ton çiçek bekliyoruz. Dördüncü ekim olması nedeniyle biraz daha fazla çiçek olacak diye düşünüyorum. 4 yıl önce bir arkadaşımın teşviki ile bu işe başladım. Sosyal medyada görmüştüm ben de sonra bu işe başladım ve kendi ailemle yaptığım istişareler sonucunda 10 dönüm alanımızı lavanta bahçesine dönüştürmeye karar verdik. Yıla göre de verim değişiyor, hasat zamanına göre de değişiyor. Dördüncü hasadınız bu bizim.

Lavantanın asıl pazarı Fransa ve Bulgaristan dünya çapında. Ülkemizde de son dönemde revaçta olan bir bitki. Özellikle su kıtlığı yaşadığımız dünya düzeninde tarım için biçilmiş bir kaftan bu. Su istemez, buğday ve ayçiçeğinden daha az bir su ihtiyacı duyan bir btiki. Lavanta ilaç sektöründe kullanılınal tıbbi aromatik olan cinsi. Ülkemizin de ihtiyacı olan bir bitki, ihraç attığımızda döviz girdisi için faydalı olan bir bitkidir. Biz de 4 yıl önce gerekli araştırmayı maliyeti hesaplayıp bu işe girdik.Bu yılki hasadımız için bir firma ile ilgili görüşme halindeyiz. Kendimiz de yağımızı değerlendireceğiz, çevredeki arkadaşlarımıza üreticilerimize faydalı olmaya çabalayacağız. İnşallah da başarılı oluruz. Kimsenin de yağı elinde kalmaz, mağdur olmaz. Türkiye de de birkaç tane fiema var lavantayı değerlendirecek olan. Asıl üreticisi olan yer Fransa Bulgaristan’ı taşeron olarak kullanıyor. Bulgaristan’da Türkiye’yi taşeron olarak kullanıyor. Ülkemizde de ilaç firmaları var, parfümeri sektöründe de kullanılıyor.”

Durhan Yakın, yeni bir sıkım tesisi ile anlaştıklarını belirterek, “Muhtemelen yarın bu saatlere kadar biz yağı çıkarmak için uğraşıcağız. Ortalama bir kazan 3 saat sürüyor. 5 kazan çıksa bize dört 5 ton gibi çiçek bekliyoruz. Yaklaşık 5 kazan disdilasyon oluyor. O da ortalama 3 saatten 15 saat gibi bir süre alacak.” şeklinde konuştu.