Ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 74 ilde 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonlarında 869 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonlarında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Operasyonlarda 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.