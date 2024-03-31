Skywelldünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award2024’te (iFTasarım Ödülleri), Skyhome modeliyle önemli bir başarıya imza attİSTANBUL (İGFA) * 10 dakikalık şarj ile 500 km’ye yakın menzil sunan ve sedan formunda olan SkywellSkyhome , gizli kapı kolları, elektronik dikiz aynaları ve rüzgâra karşı dirençli büyük çaplı jantlarıyla, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor.

Yeni model, parmak izi algılama, kapı açmak için yüz tanıma, cep telefonu kontrolü gibi benzersiz çözümlerle de ileri teknolojisini ortaya koyuyor.

Arka koltuklar film izlemek ve ayak masajı yapmak için rahat bir alan sunuyor. Tavana entegre ettiği televizyon sayesinde ev konforunu yaşatacak olan SkywellSkyhome, 21 hoparlörlü ses sistemiyle benzersiz bir kabin içi deneyim vaat ediyor. Kapılarda, direksiyonda ve hoparlörlerde kullanılan ortam aydınlatmaları iç mekâna hareket ve modernlik katıyor. Güç elektroniğinde çağı yakalayan Sykwell, tasarım tarafında Avrupa ülkeleri klasmanına yaklaşırken, SkywellSkyhome modeliyle, tek veya çift motorlu dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyon halinde görücüye çıktı.

1954’te başlayan iF Design Award, dünyanın en bilinen tasarım yarışması, aynı zamanda yüksekkaliteli ürün tasarımının da bir sembolü olarak gösteriliyor.