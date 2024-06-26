Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde yenileme çalışması yapılan Ferruh Duygu Spor Tesislerini incelediKOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yapımı ve yıpranmış sahaların yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesisleri de yenilendi. Projeyi inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlerimizin güvenle spor yapabileceği, ailelerin huzurla bekleyebileceği, bölge mimarisine uygun yaşam alanları inşa ediyoruz” dedi.

BÜYÜKAKIN: HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti.

Bu tür yaşam alanlarının sayısının artmasının amatör spor kulüplerinin de kapasitesini artıracağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Yaklaşık 6-7 kulüp buradan yararlanıyor. Saat 24.00’e kadar bu alanda sporcularımızın çalışmalarına devam etmeleri mümkün. Eskiye oranla daha uygun şartlarda antrenman yapacaklar. Uygun yaş grupları itibariyle burası müsabakalar için elverişli bir alan. Sahada kullanılan sentetik çim sağlık açısından uygun. Yaklaşık 28 milyonluk bir yatırım var burada. Biz yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hız kesmeden çalışıyoruz. Birileri hayal satıyor, biz hayalleri gerçekleştiriyoruz’’ ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın, tesisin Yahya Kaptan bölgesine yakışır bir hale geldiğini de sözlerine ekledi.

“KENTİMİZ ÇOK GÜZEL BİR TESİS KAZANDI”

KASKF Başkanı Aydın ise konuşmasında Kocaeli’ndeki tüm amatör kulüplere ve gençlere verdiği destekten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Ferruh Duygu Spor Tesisleri’nde soyunma odalarından tel örgülere kadar her şeyin yenilendiğini söyleyen Aydın, “Başkanımız, Yahya Kaptan’a ve kentimize çok güzel bir tesis kazandırdı. Sadece işin futbol tarafı değil velilerin de rahat oturabileceği, soğuk ya da sıcak havada rahatlıkla çocuklarını bekleyebilecekleri bir alan oluşturuldu” şeklinde konuştu.

GEÇİCİ KABUL SÜRECİ BAŞLADI

Spor yapmaya elverişli mekanlar oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor alanlarının bakımı ve onarımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kasım ayında ihalesi yapılan İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde 3 bin 275 m² alan üzerinde yer alan Ferruh Duygu Spor Tesislerindeki çalışmalarda sona gelindi. Yenilenen Ferruh Duygu Spor Tesislerinde geçici kabul aşamasına geçildi. Projenin ilerleme oranı %95’e ulaştı.

GECE MAÇLARI İÇİN AYDINLATMA

İzmit Ferruh Duygu Spor Tesisi içerisinde yer alan 65x42 ölçülerinde saha sentetik çim sahasına dönüştürüldü. Çalışmalar kapsamında saha çiti ve çelik top tutucular yenilendi. Tesis içerisinde 100 kişilik tribün yapıldı. Gece maçları için aydınlatma sistemi yenilendi. Skorbord sistemi kuruldu.