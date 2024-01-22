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Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, elektrikli araçlardaki yatırımlarına devam ediyor. Stellantis’in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures, sodyum iyon batarya teknolojisini geliştiren ve ticarileştiren Fransa merkezli bir şirket olan Tiamat'a stratejik yatırımcı olarak katıldığını duyurdu.

BURSA (İGFA) -Elektrikli araçlara geçiş için çalışmalarına hız veren Stellantis, bu alandaki yatırım ve çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis’in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures, sodyum iyon batarya teknolojisini geliştiren ve ticarileştiren Fransa merkezli bir şirket olan Tiamat'a stratejik yatırımcı olarak katıldığını duyurdu. Sodyum iyon teknolojisi kilovatsaat başına daha düşük bir maliyet sağlarken lityum ve kobalt içermiyor. Sodyumun bol miktarda bulunan bir element oluşu, sürdürülebilirlik ve hammadde kullanımı açısından önemli avantajlar sağlıyor.

Şirketin uygun fiyatlı ulaşım misyonunu destekliyor!

2023'te Stellantis Ventures Ödülü’ne layık görülen, en iyi performansa sahip 11 teknoloji start-up şirketinden biri olan Tiamat, kısa bir süre önce elektrikli bir üründe sodyum iyon teknolojisini ticarileştiren dünyadaki ilk şirket oldu. Yatırım, Stellantis’in dünya genelindeki müşterilerine temiz, güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım sağlama misyonunu destekliyor.

Sodyum iyon teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon batarya teknolojisine kıyasla daha uygun maliyetli enerji depolama olanağı sağlıyor. Konu hakkında bilgi veren Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, “Yaygın olarak bulunabilen hammaddeleri kullanan, daha sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bataryalar için yeni seçenekleri keşfetmek, 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefimize ulaşmamızı sağlayacak Dare Forward 2030 stratejik planı hedeflerimizin önemli bir parçası. Müşterilerimiz, gelişmiş sürüş menzili, performans ve uygun fiyatın birleşimini sunan emisyonsuz araçlar istiyor. Stellantis olarak ortaklarımızla geleceğe yönelik çığır açan teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz ve bu da hedefimize giden yolda bizim Kuzey Yıldızımız” dedi.

Hedef 2030 yılında Avrupa’da tamamen elektrikliye geçiş!

Elektrikli güç-aktarma sistemine geçiş, Dare Forward 2030 stratejik planının önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu, 2030 yılına kadar Avrupa'da tamamı binek batarya elektrikli araç (BEV) satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 50 binek ve hafif ticari elektrikli araç satış karmasına ulaşmayı içeriyor. Bu satış hedeflerine ulaşmak için Stellantis, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesini teminat altına alıyor. Stellantis, 2038 yılına kadar, tüm kapsamlar dahil olmak üzere, kalan emisyonların tek haneli yüzdesel telafisi ile net sıfır karbonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor. Bu hedefi desteklemek üzere dünya genelinde önemli anlaşmalar imzalayarak 2027 yılına kadar EV ham madde tedarikini teminat altına alan Stellantis, Factorial Energy ile katı hal, Lyten Inc ile lityum-kükürt ve Tiamat ile sodyum-iyon dahil olmak üzere enerji depolamaya yönelik alternatif teknolojilerin geliştirilmesine de yatırım yapıyor.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin (CNRS) bir yan kuruluşu olan Tiamat ise, sınıfının tüm yeniliklerinden yararlanıyor. Şirket, Stellantis Ventures'ın da dahil olduğu bağış toplama faaliyetlerinden elde edilen geliri, önce elektrikli aletler ve sabit depolama uygulamaları için Fransa'da bir sodyum iyon batarya fabrikasının inşaatını başlatmak ve ardından BEV uygulamaları için ikinci nesil ürünlerin üretimini büyütmeyi hedeflemekte kullanacak.

Stellantis’in ilk kurumsal girişim fonu!

Stellantis Ventures, 300 milyon Euro başlangıç yatırımıyla kurulan Stellantis'in ilk kurumsal girişim fonu. Fon, otomotiv ve ulaşım sektörleri için ileri teknolojiler geliştiren, bireysel müşteriler ve tüm toplum için sonuçları iyileştirmeye odaklanan start-up şirketlerini hedefliyor. Fon, portföy şirketlerinin güçlü, sürdürülebilir büyüme beklentilerine sahip olmasının yanı sıra Stellantis'in ürün ve operasyonlarında teknolojinin benimsenmesi için yüksek potansiyele sahip olmasını gerektiren benzersiz bir ikili yetkiye sahip. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden ve ulaşım sağlayıcılarından biri tarafından desteklenen Stellantis Ventures, portföy üyeleri için hızlı ve etkili bir şekilde değer yaratma konusunda benzersiz bir konuma sahip.