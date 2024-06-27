Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Su Ürünleri Kontrol ekiplerinin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği 79 bin denetimde kaçak avcılıktan elde edilen 187 ton su ürününe el konuldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kaçak avcılığın önlenmesine yönelik olarak Türkiye genelinde son 1 haftada 7 bin 535 denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde kaça avcılıktan elde edilen 23,5 ton su ürününe el konulduğunu bildirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bakan Yumaklı, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılık ile mücadele kapsamında, Bakanlık olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimler de yapıldığının altını çizen Yumaklı, son 1 hafta içerisinde 81 ilde denetim ve kontrol gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denetimlerin denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Yumaklı, “Ülke genelinde Bakanlığımızca yapılan 7 bin 535 kontrol ve denetimde kaçak avcılıkla elde edilen 23,5 ton su ürününe el konuldu. Su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyette bulunan, yasa dışı avcılık yapan ve satışını yapan 89 kişi ve iş yerine idari para cezası uygulandı." bilgisini verdi.

5,5 AYDA 79 BİN DENETİM

Bakan Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 79 bin denetim gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Ekiplerimiz, kaçak avcılıkla elde edilen 187 ton su ürününe el koymuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 1544 kişi/iş yerine toplam 26 milyon 992 bin 273 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 25 adet gemi ve 854 adet muhtelif av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Doğal kaynakların sonsuz olmadığının altını çizen Bakan Yumaklı, balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerin av sezonunda olduğu gibi av yasağı dönemi boyunca da kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.