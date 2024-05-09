Milli Savunma Bakanlığı,'Tank avcısı' olarak nitelendirilen OMTAS'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında kuvvet komutanlıklarının envanterine yönelik de bilgiler paylaşıldı.

Mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da arttığına dikkati çekildi.

Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı.

ROKETSAN üretimi orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS, muhabere alanında zırhlı tehditlere karşı etkili bir mücadele sağlarken, “Zırh delici”, “tank avcısı” gibi isimlerle de adlandırılan OMTAS, gece ve gündüz saatlerinde, tüm hava koşullarında kullanılabiliyor.