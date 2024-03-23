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“KAPALI GİŞE OYNAYACAĞIMIZ MAÇTA HEDEFİMİZ GALİBİYET OLACAK” Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Çok ciddi ve sıkı bir hazırlık sürecini geride bırakarak çalışmalarımızı tamamladık. Tüm taraftarlarımıza maç biletlerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Kapalı gişe oynayacağımız maçta hedefimiz galibiyet olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 24’üncü hafta maçında yarın saat 15.30’da evinde oynayacağı Anadolu Efes maçının hazırlıklarını tamamladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 24’üncü hafta maçında evinde oynayacağı Anadolu Efes maçı hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde tamamladı. John Roberson dışında tedavi süreçleri tamamlanan oyuncular da takımla birlikte antrenman yapmaya başladı. Tüm biletlerin tükendiği mücadele yarın saat 15.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak.

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