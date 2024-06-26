9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların en fazla rağbet ettiği alanlar sırasıyla Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Marmaris Milli Parkı oldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geride kalan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde korunan alanları toplam 5 milyon 338 bin 557 kişinin ziyaret ettiğini belirterek vatandaşların en fazla, sırasıyla Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Marmaris Milli Parkı'na rağbet gösterdiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alan bulunduğunu aktardı.

Korunan alanlardan 49 milli park ve 265 tabiat parkının vatandaşlar tarafından ziyaret edilebildiğine dikkati çeken Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün bu sahalarda insan-doğa dengesini gözeterek sürdürülebilir bir doğa anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

Bakan Yumaklı, korunan alanlarda gerçekleştirilen sosyal donatı yatırımlarıyla ziyaretçi sayılarının her geçen gün arttığını belirterek, “Yaban hayatının korunduğu, aynı zamanda vatandaşlarımızın da doğayla iç içe vakit geçirebildiği korunan alanlarımızın özellikle uzun bayram tatillerinde milletimizden teveccüh görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kurban Bayramı'nı da idrak ettiğimiz 15-23 Haziran tarihlerini kapsayan 9 günlük tatil süresince korunan alanlarımız toplam 5 milyon 338 bin 557 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayımız bu yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon 906 bin 385, geçen yılki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 4 milyon 601 bin 672 olmuştu" dedi.

Ayrıca korunan alanlarımızın sayısını artırmak ve geliştirmek üzere çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürdüklerini belirten Bakan Yumaklı, vatandaşlardan da içlerini yakan orman yangınlarının önlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami özeni göstermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.