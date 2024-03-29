Seçim yapmanın farklı bir yönüne dikkat çeken Türk Eğitim Vakfı (TEV), “Seçmeyelim” isimli bir iletişim projesi başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Herkesin seçime odaklı olduğu bu dönemde, bazı seçimlerin zor ve umut kırıcı olduğunu vurgulamak isteyen Türk Eğitim Vakfı, yüz binlerce başarılı öğrenciden burs başvurusu aldıklarını ve kaynaklarının hepsine yetmemesi nedeniyle seçim yapmak zorunda kaldıklarını etkli bir dille anlattı.

Kamuoyunun bu zor seçimi hissetmesini istediklerini ifade eden TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Başarılı öğrenciler arasından seçim yapmak, en zor seçim. 5 öğrenciden en az 3’ü eğitimlerini yarıda bırakma riski ile karşı karşıya kalıyor. Oysa başarılı öğrenciler, pırıl pırıl gençler okumak istiyor. Biz artık seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Başarılı öğrenciler arasından seçmeyelim, hepsini okutabilelim istiyoruz. Bu noktada da daha fazla destekçiye, düzenli bağışçıya ihtiyacımız var” dedi.

Gençlerin hayallerinin desteklenmesinin ne denli önemli olduğuna dikkat çeken Müdür Taşkın, "Ekonomik zorluklar ve özellikle büyük şehirlerde yaşamın güçlüğü nedenleriyle ülkemizin geleceği için umudumuz olan başarılı, parlak ve okumak isteyen gençlerimiz okuyamıyor. Ülkemizin kaynaklarının gelecek vaadeden bu gençler için seferber edilmesi, bağışçı sayımızın artması ve potansiyelli öğrencilerin desteklenmesi son derece kritik. Bir gencin, büyük emeklerle kazandığı üniversiteye gidememesi hayallerinin ellerinden alınması demek. Gençlerimizin hayalleri ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için destek görebilmeleri çok büyük önem arz ediyor…” diye konuştu.