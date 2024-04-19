Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarını belirledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslar belirlendi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak, 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 5503.20.00.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “Poliesterlerden” tanımlı polyester elyaf ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildiğinin altı çizilirken, soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması, ilgili tarafların dinlenmesi gibi hususlar da belirlendi.

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