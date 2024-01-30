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TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 2. haftasında sahasında Fransız temsilcisi SIG Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. 31 Ocak Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu 2. haftasında sahasında Fransız temsilcisi SIG Strasbourg’u konuk ediyor. TOP 16 turuna deplasmanda aldığı Unicaja Malaga mağlubiyetiyle başlayan Bursa temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleyi taraftarının da desteğiyle kazanarak son 16’daki ilk galibiyetine evinde imza atmak isterken; Mavi Yeşilliler hafta sonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi’yle oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi mücadelesini 98-77 gibi farklı bir skorla kazanarak moral bulmuştu. I Grubu ilk haftasında deplasmanda Cholet Basket’e 98-93 kaybeden SIG Strasbourg ise Fransa Ligi’nde oynadığı son mücadelede evinde Paris Basketball’ı 89-86 mağlup etmeyi başarmıştı.

“TOFAŞ – SIG Strasbourg” arasında 31 Ocak Çarşamba günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Tivibu Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak mücadeleyi İtalya’dan Manuel Mazzoni, İspanya’dan Luis Castillo Larroca ve İtalya’dan Saverio Lanzarini hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu mücadelenin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda sıradaki maçını 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında Fransız temsilcisi Cholet Basket ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 4 Şubat Pazar günü saat 13.00’de deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.