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TOFAŞ Küçük A Takımı, U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finalinde 26 Nisan Cuma günü Petkimspor ile kozlarını paylaşacak. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak mücadele Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/@TBF ) canlı yayınlanacak.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanan yükselme maçında Darüşşafaka ile karşı karşıya gelen TOFAŞ, 17 sayı geriden döndüğü maçta normal süresi 62-62 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı uzatma bölümünde 70-66 kazanmayı başardı. Eren Mutlu 18 sayı-5 asist-2 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken; Ömer Bayraktar 15 sayı-16 ribaund-5 asist-2 blok ile double-double’a imza attı.

TOFAŞ Küçük A Takımı, Kayseri’de gerçekleştirilen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Darüşşafaka ile oynadığı yükselme maçını uzatmada 70-66 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. KAYSERİ (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda TOFAŞ çeyrek finale yükseldi. Antrenörlüğünü Oğuz Yaman ve Hicran Aras’ın gerçekleştirdiği TOFAŞ U14 Küçük A Takımı, şampiyonanın grup maçlarında Konya Atayurt’u 72-52; Ege Asist’i 68-75 yenerken; üçüncü maçında Anadolu Efes’e 78-63 kaybedince A Grubu’nu ikincilikle tamamlamıştı.

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