İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20-27 Haziran 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimleri kapsamında 2 milyon 786 bin 451 aracın kontrol edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20-27 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerine ilişkin çalışmaları açıkladı.

Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189 sürücüye işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, hız sınırlarını aşan 140 bin 947 sürücüye ceza kesildiğini, araçlarının periyodik muayenesini yaptırmamış olan 29 bin 308 sürücüye işlem uygulandığını, emniyet kemeri takmayan 16 bin 678 sürücüye ceza kesildiğini açıkladı.

Denetimlerde sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 kişi tespit edilerek gerekli işlemler yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 araca ceza yazıldığını ayrıca diğer çeşitli ihlallerle birlikte toplamda 433 bin 207 araç ve sürücüye işlem yapıldığı kaydetti.



Vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet eden Bakan Yerlikaya, emniyet kemerinin hayati önemine vurgu yaptı. Yolculukların amacının insanları sevdiklerine kavuşturmak olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1807277655940637034