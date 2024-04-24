Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Keşan’da konuşlu bulunan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında 18-19 Nisan’da Ferecik’teki 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirildi.

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Ziyarette Tuğgeneral Akgül ve beraberindekilere Türkiye’nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur eşlik etti.