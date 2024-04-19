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Yapılan gezilerin ardından tarihi Milattan Önce 3. Yüzyıla uzanan ve kazı çalışmalarının devam ettiği Antik Kentteki tiyatro alanında sporculara Düzce Belediyesi tarafından tarihi Konuralp Pilavı ikramı edildi.

Düzce'de bulunan Konuralp Antik Kent 2023-2024 Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları kapsamında Düzce'ye gelen sporcuları ağırladı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları kapsamında Düzce'ye gelen sporcular Konuralp Antik Kent'i ziyaret etti.

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