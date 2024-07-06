Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve yönetim kurulu üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Başkan Ünlüce, Sarısungur Göleti’nde düzenlenen Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası” yarışları Sarısungur Göleti’nde başladı.

Kupa yarışları kapsamında Eskişehir’e gelen Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ünlüce’ye teşekkür eden Alper Cavit Kabakçı, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eskişehir muhteşem bir ev sahipliği yapıyor. Bu yıl gerçekleşen Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası’na rekor bir katılım var. 350’ye yakın sporcumuzla birlikte burada kıyasıya mücadele etmek çok güzel.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlüce de, “Sizleri şehrimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Denizi olmayan Eskişehir’de su sporlarına yönelik yarışmalara ev sahipliği yapmak bizler için de son derece anlamlı. Bu yarışmalarla bizler de hem sporcularımızın hem de kentimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy’un da eşlik ettiği ziyaret sonunda Alper Cavit Kabakçı ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ünlüce’ye forma hediye etti.