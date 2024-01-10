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Millî Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu ve ortaokulu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi'nde açılacak. Yerleşkede, ayrıca bir de güzel sanatlar lisesi kurulacak.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde kurulacak Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu ile ortaokuluna ilişkin, "Türkiye'de müzik eğitimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. Bu konuda yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan, yepyeni bir imkân açılıyor." dedi.

Protokolle Türkiye'de özellikle sanat eğitimi, genel anlamda da eğitimle ilgili çok farklı bir yolun açıldığını ifade eden Tekin, hayata geçecek yeni okulların 2014'ten itibaren yürütülen "proje okul" formatıyla eğitim öğretim sistematiğine dâhil ettikleri okul türlerinden biri olduğunu belirtti. Bu yeni modelden hareketle sektörle işbirliği yaparak meslek liselerinin tematik hale gelmesi için önemli adım attıklarını anlatan Tekin, benzer şekilde spor liseleri ile ilgili federasyonlarla çalıştıklarını ve voleybol, futbol ve basketbol liseleri açtıklarını anlattı.

Projeyi gündemlerine ilk olarak müzik temalı bir güzel sanatlar lisesi olarak aldıklarını, sonrasında ise müzik eğitiminin daha küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanması yönünde hareket ettiklerini belirten Tekin, "Burada, rektörümüzün desteğiyle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lisenin bulunduğu bir eğitim öğretim süreci, inşallah, başlatmış olacağız. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Türkiye'de müzik eğitimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. İnşallah bu heyecanımızı devam ettirebilecek, sürdürebilecek bir başarı hikayesi buradan yazabiliriz. Okullar, Türkiye'nin her tarafından öğrenci kabul edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesindeki çocukların da bu sürece dâhil olabileceği, kampüsün içinde çocuklarımızın konaklayabileceği bir yurdun, bir pansiyonun da olduğu bir kompleks halinde süreci başlatacağız." diye konuştu.

Bakan Tekin, iş birliği protokolüne ilişkin de, bu imzalarla ilkokuldan lisans programlarına hatta yüksek lisans doktora sürecine kadar Türkiye'de müzik eğitimini tepeden tırnağa değiştirebilecek yepyeni bir süreç başlatacaklarını söyledi.