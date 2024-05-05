Bursa birincisi olan TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası için Gaziantep’e gitti.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası Gaziantep’te başlıyor.

TOFAŞ’ın altyapı oyuncularının formasını giydiği ve antrenörlüğünü Caner Topaloğlu’nun gerçekleştirdiği Gemlik Basketbol U18 Takımı, Bursa U18 Erkekler Yerel Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayarak Türkiye Şampiyonası biletini cebine koymuştu.

Bursa ekibi, şampiyonanın grup aşamasında ilk gün 6 Mayıs Pazartesi saat 15.30’da Ege Asist ile kozlarını paylaşacak.

7 Mayıs Salı günü saat 11.00’de Çukurova Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek olan Gemlik Basketbol, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de ise Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gazikent Spor Salonu ve Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak müsabakalar şampiyonanın dördüncü gününden itibaren Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından da canlı yayınlanacak.