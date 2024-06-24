Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, 4 mevsim turizme açılmanın adımlarını atıyor. Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, “Amacımız, Uludağ'ı sadece kayak merkezi ve kış tatil yeri olarak değil, diğer spor dallarıyla iç içe bir yaşam alanı olarak tanıtmak. Temmuz ayında 7’nci kez düzenlenecek olan Uludağ Ultra Trail, bu etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor” dedi.BURSA (İGFA) - Turizmin yaz aylarında da devam etmesi amaçlanırken spor turizmi ile Uludağ’ın yılın bütün aylarında faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Ultra Trail, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, 12-14 Temmuz’da “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzelliklerindeki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ: ULUDAĞ, SPOR ETKİNLİKLERİ İÇİN İDEAL BİR MEKAN

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, bu önemli spor organizasyonu öncesinde yaptığı açıklamada, Uludağ'da spor etkinlikleri ve organizasyonlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Türkiye'nin en önemli doğal ve turistik alanlarından biri olan Uludağ, artık sporun da en önemli merkezi haline geliyor. Doğal güzellikleri ve zengin flora ve faunası ile sporculara ilham veren Uludağ, hem yerel hem de uluslararası spor etkinlikleri için ideal bir mekan” diye konuştu.

Uludağ Alan Başkanlığı olarak, spora ve sporculara kapılarını ardına kadar açtıklarını belirten Başkan Çavuş, “Amacımız, Uludağ'ı sadece kayak merkezi ve kış tatil yeri olarak değil, diğer spor dallarıyla iç içe bir yaşam alanı olarak tanıtmak. Bu doğrultuda, yıl boyunca çeşitli spor etkinlikleri ve organizasyonlar düzenlemekteyiz. Temmuz ayında 7’nci kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, bu etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Sporun yeni adresi olan Uludağ’da dağ koşusu tutkunlarını bir araya getiren bu organizasyon, zorlu parkurları ve eşsiz manzaraları ile dikkat çekiyor. Bu etkinlik sayesinde hem doğa severler hem de spor tutkunları bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Uludağ'da düzenlenen spor etkinlikleri sadece fiziksel dayanıklılığı değil, aynı zamanda doğayla iç içe olmanın verdiği huzura ve dinginliğe katkı sunuyor. Uludağ'ın temiz havası, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin ekosistemi, sporculara hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenme fırsatı sunuyor” dedi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ 5 AYRI PARKUR!

Geleneksel hale gelen ve bu sene 7’ncisi düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 5 ayrı parkurda gerçekleşecek.

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile %60 patika, %30 single track ve asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06:00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile %50 patika, %43 single track ve %7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K) 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile %65 patika, %30 single track ve %5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:00‘da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Trail (UP16K) 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %70 single track ve asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09:00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K) 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %60 single track ve %20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.

YARIŞ GÜZERGAHLARI

ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak olan yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM EPIX TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarışta, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden Oteller bölgesinden finiş gerçekleşecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.