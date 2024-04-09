Uzmanlar, şekerlerin hepsinin diş üzerinde çürük yapıcı etkiye sahip olduğunu kaydederken, bazılarının daha fazla, bazılarının da daha az olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, Ramazan Bayramı’nda aşırı şeker tüketiminin diş sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Dişler nasıl çürüyor?

Aşırı şeker tüketiminin halk arasında da bilindiği gibi dişlerde çürük oluşumuna sebep olduğunu kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Şeker ağız florasını ve tükürüğün yapısını değiştirerek asidik bir ortam oluşturuyor ve ağız ortamının asiditesi artınca dişlerdeki mine yüzeyinin yumuşamasına ve çürüklerin oluşmasına sebep oluyor.” dedi.

“Şekerlerin hepsi diş üzerinde çürük yapıcı etkiye sahip”

Dişlerin emayesini zayıflatan ve çürümeye neden olan şeker türleri hakkında da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Şekerlerin hepsi diş üzerinde çürük yapıcı etkiye sahiptirler bazıları daha fazladır bazıları da az. Şekerler arasında yapışkan olanlar yani dişin üzerinde daha uzun süre kalanlar tükürükle de daha zor temizlendikleri için diğer tür şekerlere göre dişlerde daha çok çürük yapıcı özelliğe sahiptirler.” diye konuştu.

Dişlerin çürümemesi için ne yapılmalı?

Bayramda fazla şeker yenildiği için dişlerin çürümesinden korkulup korkulmaması konusunda da Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Şeker tüketiminden hemen sonra dişler fırçalanırsa şekerin çürük yapma özelliği ortadan kalkar. Diş fırçalama gibi bir olanak yoksa su içerek veya ağzı su ile çalkalayarak şekerin dişler üzerindeki negatif etkisi daha aza indirilebilir.” dedi.