İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Gül, seçim sonrasında kendisini ziyaret eden İmamoğlu'na, tebriklerini iletti. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Gül’ü, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde bulunan makam odasında ağırladı.

“İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇERİSİNDE EN İYİ HİZMETİ VERMİŞ OLACAĞIZ”

İmamoğlu’nu seçim başarısından dolayı tebrik eden Gül, “İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi, çok güzel, demokratik ortamda bir seçim yaşandı. Katılımcı, şeffaf ve itirazlar da dahil olmak üzere, kendi içerisindeki o mekanizma çok sağlıklı işlemiştir. Basınımız da takip etmiştir; Gaziosmanpaşa'da onlar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen, üç aşağı, 5 yukarı aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor. Ben, emeği geçen siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere, kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'umuza, Türkiye'mize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOK GÜZEL BİR 5 YILI DAHA YAŞAMAK ARZUSUNDAYIZ”

Gül’ü, “İstanbul Büyükşehir Belediyemizde, bu yeni dönemde sizleri ağırlamaktan, elbette çok mutluyum” diyen İmamoğlu da “Hayırlısıyla sorunsuz, problemsiz bir İstanbul seçimi yaşadık. Bu anlamda sizin nezdinizde, görev alan bütün yönetim kadrolarına, idari kadrolara, şahsım adına teşekkür etmek isterim. Tabii seçim sonuçlandı ve milletimizin takdiriyle, 5 yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında görevi devir aldık. Ve süreç, inşallah arzu ettiğimiz gibi, 16 milyon insanımızın lehine, İstanbul'umuzun geleceği için en güzel şekilde hizmetlerle sonuçlansın. Tabii ki sizin de katkılarınızla, bugüne kadar kurulan saygın diyaloğun bundan sonra da artarak devam etmesiyle, çok güzel bir 5 yılı daha yaşamak arzusundayız. Sizi ziyaret ettim. Siz de iade-i ziyarette bugün bulundunuz. Tekrar teşekkür diyorum. Bu 5 yıl, hepimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Vali Gül, ziyaretinin sonunda, duygularını aktardığı İBB Özel Defteri’ni imzaladı.