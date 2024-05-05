Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği ‘Wings for Life World Run’ heyecanı başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run başlıyor.

Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen dünyanın en büyük iyilik koşusunda bu yıl Red Bull sporcuları da bugün İstanbul Kuruçeşme’de binlerce katılımcıyla aynı anda harekete geçiyor.

Wings for Life World Run’da aralarında Red Bull sporcuları Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Ayhancan Güven ve Ali Türkkan’ın yanı sıra, Kübra Dağlı, Bora Altıntaş ve Berke Dikişçioğlu’nun da bulunduğu binlerce kişi koşamayanlar için koşuyor.

Wings for Life World Run ülkemizde altı farklı lokasyonda, yerel koşu gruplarının da katılımıyla gerçekleşiyor. Fiziksel koşular İstanbul Kuruçeşme’de, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de TSİ 14:00’te başlayacak. Wings for Life World Run’a fiziksel koşuların yanı sıra App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. App Run’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebiliyor.

Katılım ücretlerinin tamamının her yıl olduğu gibi omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılacağı Wings for Life World Run’da bugüne kadar 195’ten fazla ülkede, 92 milletten 1,2 milyondan fazla koşucu bir araya gelerek toplamda 43,8 milyon avro bağışa ulaşıldı. Etkinlikle ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgilerine https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.