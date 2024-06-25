Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Eskişehir Bağları’nda çıkan arazi yangınında mahsur kalan kaplumbağayı kurtararak, su ile serinletip, doğaya bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilinçsizce yakılan anızlar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, KAPLUMBAĞAYI YANGINDAN KURTARDI

KAYSERİ/Mehmet Uzel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları’nda arazi yangını nedeniyle itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Ekipler, Eskişehir Bağları’nda arazi yangını içerisinde kalan bir kaplumbağayı da kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, su ile serinletilen kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm çiftçilerin ve vatandaşların anız yakılmaması konusunda hassasiyet göstermesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç, arazilerde özellikle hasat mevsiminde en ufak bir kıvılcımın bile büyük bir yangına sebep olabildiğine değinerek, “Bilinçsizce yakılan anızlar, büyük yangınlara dönüşüyor. Bu nedenle, herkesin arazilerde daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Hasat sezonunun ardından tarlalarda bırakılan anızın yakılmamasına yönelik de uyarılarda bulunan Büyükkılıç, bu tür yangınların çevresel ve ekonomik birçok olumsuz sonucunun yanı sıra tarlalarda yaşayan diğer canlılara da büyük zarar verdiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde anız yangını olarak başlayıp Mardin'in Mazıdağı ilçesine doğru yayılan yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.