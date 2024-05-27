Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya ortaokulunda öğrencilere Doktorluk ve Hemşirelik meslekleri tanıtıldı.YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - Öğrencilere doktorluk mesleği hakkında bilgi veren Taşlıdere Aile Sağlığı merkezi doktoru Abdulhakim Güneş, Doktorların hastaların sağlık sorunlarını değerlendirip, teşhis koyarak ve tedavi planları oluşturarak, hastaların sağlıklı bir şekilde iyileşmelerini sağlamak için çaba gösterdiğini, Doktorluğun, insan sağlığına katkısı nedeniyle önemli bir meslek olduğu ve sağlık sistemleri için kritik bir rol oynadığını söyledi.

Hemşirelik mesleğini anlatan Taşlıdere Aile Sağlığı merkezinde görevli enjeksiyon hemşiresi Sümeyye Eren ise, Hemşireliğin geniş uygulama alanlarına sahip olduğunu Hemşirelerin tedavi planını uygulayıp, tedavinin gidişatını değerlendirip, hastayı fiziki muayeneden geçirdiğini, ayrıca hastayı takip ederek, acil durumlara müdahale edip ve hastanın tıbbi bakımını planladığını söyledi.

Programların çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Fuat Ekinci, Güneş ve Eren’e teşekkür etti.