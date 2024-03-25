Dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 8 yıl önce Vodafone Vakfı tarafından başlatılan “Yarını Kodlayanlar” projesi Türkiye genelinde 400 bini aşkın çocuğa ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle 8 yıl önce başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş ve algoritma mantığı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 81 ilde 400 bini aşkın çocuğa ulaşılırken, bir yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 14 milyon TL oldu.

Vodafone Vakfı, depremden en çok etkilenen 11 ilde hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle ise deprem bölgesinde 107 bini aşkın çocuğa kodlama öğretti.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, söz konusu eğitimlerde çocukların programlama hakkında fikir sahibi olduğunu ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptğını ifade ettşç Bugüne kadar 81 ilde 400 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettiklerini kaydeden Süel, "Ğrojemizi deprem bölgesinin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ adıyla bir alt proje başlattık. Bu projeyle de şu ana kadar 107 binin üzerinde çocuğa ulaşarak hedefimizi aştık. Vodafone Vakfı olarak, ‘İyilik için teknoloji’ yaklaşımıyla çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.