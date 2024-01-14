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Yaş almış vatandaşlara yönelik hizmetlerine her gün bir yenisini ekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlar ve erkeklerde ilerleyen yaşlarda en çok görülen ‘Prostat ve Kadınlarda İdrar Kaçırma’ hastalıkları üzerine, sağlık sistemine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bilgilendirme toplantısı düzenledi.MERSİN (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yenişehir Emekli Evi’nde düzenlendi. Hastalıklarla ilgili merak ettikleri soruları Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Çatar’a soran vatandaşlar, prostat ve kadınlarda idrar kaçırmaya ilişkin en güncel bilgileri öğrenme şansını yakaladılar.

Vatandaşlar, uzmandan hastalıklara dair bilgiler edindi

Erkeklerde görülen prostat ve kadınlarda en sık görülen idrar kaçırmaya ilişkin bir sunum yapan Op. Dr. Yusuf Çapar; hastalık belirtileri, önlemler ve tedavi şekillerine ilişkin konuştu. İleri yaşlardaki hastaların etraftan duyduğu bilgilerle hareket ettiğinin altını çizen Çapar, “Kaynağından, bu hastalıklar konusunda güncel bilgileri kazanmaları için, böyle bir etkinlik düzenledik” diye konuştu. Gelenlerin, verilen bilgileri ilgiyle dinlediğini belirten Çapar, “İleriki zamanlarda bu tarz etkinlikleri daha da artıracağız. İnsanların bu bilgilere çok ihtiyacı varmış, bugün bunu gördük” dedi. Hastalıkların çok yaygın olduğunu da belirten Çapar, insanların çekindiği ya da ulaşımda sorunlar yaşadığı için bu hastalıklara yeterince zaman ayırmadıklarını kaydetti.

Dr. Çapar: “Çaresizlik yaşamasınlar, her şeyin bir çaresi var”

Emekli Evi’nde böyle bir hizmetin olmasından vatandaşların da çok memnun kaldığını söyleyen Çapar, “Onlar çok sevindi, bu bizi de mutlu etti. Çekinmemelerini istiyorum. Çaresizlik yaşamasınlar, her şeyin bir çaresi var. Yalan yanlış bilgiler edinmesinler, her şeyin uzmanı vardır. Bazı bilgileri kaynağından öğrensinler. Doktora gitmekten çekinmesinler, çünkü doktor en yakın dostlarıdır ve en doğru tedaviyi orada alacaklardır” sözlerine yer verdi.

Tedavi almak isteyenlerin öncelikle Aile Sağlığı Merkezleri’ne başvurmaları gerektiğini söyleyen Çapar, “Orada ilk şikayetlerini dile getirebilirler. İhtiyaç duyulursa, ileri tetkik için uzman hekimlere yönlendireceklerdir. Ülkemizde insanlarımız aslında sağlık hizmetlerine çok rahat ulaşabiliyorlar, ona rağmen çekinceleri oluyor. Bu tarz bilinçlendirmeleri artırabilirsek, insanlara daha sağlıklı bir hayat sunma şansımız olacak” dedi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, merak edilen her şey soruldu

Yapılan toplantının çok verimli olduğunu söyleyen emekli vatandaşlardan Nilgün Hacıtalipoğlu, karşılıklı soru sormanın toplantıyı daha da verimli bir hale getirdiğini söyledi. Merak ettiği konuların burada yanıtlandığını söyleyen Hacıtalipoğlu, “Çok güzel bir etkinlikti. Bundan dolayı Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Doktorların Emekli Evi’ne kadar gelip, yaşadıkları sorunlara dair bilgilendirme yapmalarından çok memnun kaldıklarını söyleyen emekli öğretmen Mahmut Gedik, “Hekimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün hastanelerden randevu almak gerçekten çok zor. Burada ise doktorlar bize geliyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum, çok teşekkür ediyorum. Herkes sorununu söylüyor ve cevabını alıyor. Çok güzel bir uygulama” şeklinde konuştu. Gelemeyenlere de seslenen Gedik, “Komşuma, arkadaşlarıma hekimlerimizin anlattığı şeyleri anlatacağım. Siz de gelin yararlanın” dedi.

Eğitimin çok güzel geçtiğini söyleyen emekli esnaf Hacı Aksoy ise, “Toplantıda verilen bilgilerden faydalandım ve birçok konuyu kaydettim. Gelemeyen arkadaşlarıma, burada anlatılanları aktaracağım. Onları da gelmeleri için teşvik edeceğim” diyerek, eğitime katkı sunan herkese teşekkür etti.