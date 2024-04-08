Türkiye’nin öncü plastik cerrahi sağlık kurumu Esteworld, gençlik aşısı uygulaması ile parlaklığını, esnekliğini ve nemini kaybeden ciltleri eski görüntüsüne kavuşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Esteworld, son günlerin en popüler uygulamaları arasında yer alan gençlik aşısı ile yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerdeki yaşlanma etkilerini azaltıyor.

Ciltteki nem, esneklik ve hücre yenilenmesini sağlayan kolajenleri harekete geçiren hyalüronik asit ile birlikte cildin ihtiyacı olan mineral, vitamin ve aminoasitlerin ayda 3 kez cilde enjekte edilmesiyle uygulanan yöntem, olumlu etkilerini ikinci gün itibarıyla ciltte nemlenme, parlaklık ve ışıltı olarak gösteriyor.

Ciltte gözle görülür canlılık, parlaklık, sıkılaşma ve çizgilerde azalma gibi birçok olumlu etkisi olan gençlik aşısı, yan etkisi olmamasıyla 20 yaşından itibaren herkese rahatlıkla uygulanabiliyor.

İğneye yüksek hassasiyeti olan kişiler için farklı cihazlarla kombine edilebiliyor. Hem yaşlanmanın cilt üzerindeki negatif etkilerinden korunmak hem de aşırı güneş ve solaryuma maruz kalma, zorlu iklim şartları, yanlış beslenme alışkanlıklarına karşı önleyici bir anti-aging tedavisidir. Ayrıca akne, yaralar ve cilt sorunları tedavilerinde tamamlayıcı bir uygulama olmaktadır. Cerrahi bir operasyon olmaması, uygulama sonrası hastane ya da bakım ihtiyacı gerektirmemesi ve iş ya da sosyal hayatı kesintiye uğratmaması gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Yılda iki kez uygulanmasıyla tedavinin kalıcılığı daha da artıyor.