Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sokak hayvanları için ilk etapta geçici barınma merkezi kurulmasının planlandığını açıkladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir’de sokak hayvanlarının barınma sorununa çözüm için somut adımlar atılmaya başlandı. Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği ve hayvan barınağı konusunda uzmanlarla bir araya geldiklerini belirtti. Özel, “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nın çok kapsamlı bir proje olması nedeniyle öncesinde geçici bir barınma merkezi yapmamız gerektiğine kanaat getirdik” dedi.

Özel, “Mayıs ayı içerisinde geçici barınma merkezi için çalışıp, projemizi hemen başlatacağız ve kısa zaman içerisinde de bitireceğiz. Hemen ardından da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı projemizin teknik çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

Canlı yayınlanan toplantıda gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiren Özel, mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı bölgeyle ilgili çalışmaları anlattı. Başkan Özel ayrıca Belediye Meclis Üyesi Ömer Silahlı’nın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini bildirdi.