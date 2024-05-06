Filistin'de yaşananlara karşı ABD üniversitelerinde başlayan öğrenci hareketleri güvenlik güçleri tarafından aşırı güç kullanılarak bastırılıyor. Adeta ABD'de İsrail'in aleyhine olacak hiçbir eylem ve söze müsaade edilmiyor.Oğuzhan OSMAN BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı acımasızca saldırı politikasına karşı ABD'deki dünyanın en prestijli üniversitelerinde kitlesel öğrenci hareketleri başladı. Farklı ırk ve dinlere mensup binlerce öğrenci aylardır devam eden bu saldırının son bulması, ABD'nin İsrail'e vermiş olduğu karşılıksız desteği çekmesi adına çağrıda bulundu. Ancak ABD güçleri bu protestoları eşine az rastlanır cinsten bir sertlik göstererek bastırma yolunu seçti. ABD'nin dünyanın farklı ülkelerindeki polis şiddeti ve protestolara karşı gösterdiği hassasiyeti dikkate alırsak kendi ülkesinde bu durumu hiçe sayması ayrıca iki yüzlü bir dış politika benimsediğini ortaya koymuş oldu.

Yaşanan bu gelişmeler İsrail'in lobi gücünün ABD'de ne kadar etkili olduğunu tekrar hatırlatmış oldu. Çatışmaların başladığı günden bu yana verdiği politik desteğe ek olarak milyarlarca dolarlık silah ve para desteği İsrail'in savaşı sürdürebilmesindeki başat unsur olarak karşımıza çıkıyor.

İsrail'in ABD üzerindeki lobi gücünün hangi boyutlara ulaştığı ve bu durumun ABD demokrasisinde yarattığı tahribatı Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin Herkes Duysun için analiz etti.

"İSRAİL LOBİ GÜCÜYLE KENDİ ALEYHİNDEKİ TÜM SESLERİ BASTIRIYOR!"

İsrail lobisinin ABD üzerindeki gücünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan İsmail Şahin, “İsrail Lobisi’nin Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisi, göz ardı edilemeyecek bir gerçek. AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İlişkileri Komitesi) gibi İsrail yanlısı lobi grupları, Amerikan siyasetine ve politika yapım süreçlerine önemli ölçüde tesir ediyor. Kongre üyelerine ve politika yapıcılarına büyük miktarlarda bağış yapan bu lobiler, Amerikan politikasının İsrail’e olan desteğini güçlendirmekte ve İsrail’e yönelik eleştirel sesleri bastırıyor.” dedi.

Son günlerde Amerikan üniversitelerinde Filistin’i destekleyen akademisyen ve öğrencilere yönelik cadı avının başlatıldığını kaydeden Şahin, “Lobilerin gücünün sadece politik arenada değil aynı zamanda akademik dünyada da etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Lobilerin politikadan ekonomiye, medyadan üniversitelere kadar uzanan gücü ve etkisi dünya adına çok vahim bir gelişmedir!” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN LOBİ GÜCÜ ABD'Yİ DEMOKRASİDEN UZAKLAŞTIRIYOR!"

İsrail'in lobi gücünün ABD demokrasisine de ciddi zararlar verdiğini dile getiren Şahin şu ifadelerle devam etti:

“Bu etki, gelinen nokta itibariyle demokratik süreçlere ciddi zararlar veriyor. Lobinin Amerikan politikasına müdahalesi, demokratik süreçlerin işleyişini bozmakta ve seçilmiş yetkililerin karar alma süreçlerini baltalamakta. Üniversitelerde meydana gelen olaylar, Amerika’nın gerçek anlamda demokrasiden uzaklaştığının bir göstergesidir. Zira akademik özgürlük, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir.”