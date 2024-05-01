Türkiye’nin taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu ihracata en çok katkı sağlayan 10 üyesi için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi.İZMİR (İGFA) - Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri, 2023 yılında Anadolu coğrafyasında yetişen lezzetleri, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri şeklinde 150’den fazla ülkeye ihraç ederek 5 milyar 908 milyon dolar dövizi Türk ekonomisine kazandırdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısıyla birleştirilen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde en çok ihracat yapan 5’er firma ödüllerini aldı. 10 firma 2023 yılında Türkiye’de 325 milyon dolar döviz kazandırırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracatına yüzde 25 katkı sağladılar.

Mali Genel Kurulda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında göreve geldikleri günden bu yana EYMSİB’in ihracatının artması için yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.

EYMBİS üyelerine; “Birliğimiz, sizlerin sayesinde 2023 yılı sonunda da ihracat rekoruna imza attı ve yüzde 7’lik artışla 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracatı kayıt altına aldı” diye seslenen Başkan Uçak, “805 üye firmamızın 128 ülke ve bölgeye, 100’ün üzerinde farklı ürün grubunda dünyanın her bir köşesine yaptıkları ihracat hepimizin göğsünü kabarttı. Siz değerli üyelerimizi bu başarınızdan dolayı kutluyor ve canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

EYMSİB Yönetim Kurulu olarak ihraç ürünlerimizin yurt dışında daha çok bilinmesi ve daha çok ihraç edilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “

Ticaret Bakanlığımızın sağladığı tüm olanaklardan yararlanmaya çalışıyor ve bütçemizi verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. 2020 yılında başlattığımız UR-GE Projemiz Türkiye genelindeki 619 proje arasında en başarılı projeler arasına girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında ödülümüzü Sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat takdim etti. 2024 yılında da yeni UR-GE projemize başladık. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizde 41 firmamızla yeni bir yolculuğa çıktık. 2026 yılı sonu için belirlediğimiz 2 milyar dolar ihracat hedefine UR-GE Projemiz büyük katkı sağlayacak.”

YENİ TURQIALITY PROJEMİZ GELİYOR

Ege Bölgesi olarak, Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatından yüzde 42 pay aldıklarını ve Türkiye lideri oldukları bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında Meyve Sebze Mamulleri sektöründe son derece önemli bir tanıtım atağı olan “Turquality Projesi”ni hayata geçireceklerini de müjdeledi.