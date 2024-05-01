İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, tasarruf ve verimlilik çerçevesinde başarılı bulunan ve önceki dönemde de uygulanan "Araç Havuz Sistemi"ni devam ettiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Danışmanları, Başkan Yardımcıları ve Müdürler dahil olmak üzere tüm idareciler, işe gidiş-gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlamaya ve belediye işleri için araç ihtiyaçlarını araç havuz sisteminden karşılamaya devam edecek. “Araç Havuzu” düzenlemesinin devamı ile belediye kaynaklarının daha etkin kullanımını amaçlanırken, kamu kaynaklarının israfının bir kez daha önüne geçmeyi hedefleniyor.

TASARRUFA DEVAM

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sistemin sürdürülmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Araç havuz sistemimiz, geçmiş dönemde olduğu gibi, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı pekiştiriyor. Geçmiş dönemde başarılı olan bu uygulamayı sürdürerek, belediyemizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.