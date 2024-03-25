Yeşil mercimek içeriğindeki demir, folat, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitaminin yanı sıra güçlü bir protein kaynağı. Uzmanlara göreyeşil mercimek, tok tutma ve kan şekerini dengeleyici özelliğiyle Ramazanda da tüketilmesi önerilen yiyecekler arasında yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzmanlar tarafından ramazan ayında özellikle tavsiye edilen yeşil mercimeğin sağlığa birçok yönden fayda sağlayan besleyici bir baklagil olduğuna dikkat çekiliyor.

Diyetisyen Emine Uluçay, Ramazan ayında oruç tutanlara tavsiye ettiğimiz gıdalardan birinin yeşil mercimek olduğunu belirterek, "Uzun açlık dönemlerinde zengin lif yapısıyla yeşil mercimek, sindirim sürecini düzenlerken kabızlık riskini azaltır, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengeler ve tok tutar. Bu yararlı baklagile pek çok farklı şekilde sofralarımızda yer verebiliriz.” dedi.

Yapısında doğal olarak gluten bulunmadığı için gluten intoleransı veya çölyak hastalarının da kullanabileceği, proteinin yanı sıra, kompleks karbonhidrat da sağlayan iyi bir alternatif olduğunu belirten diyetisyen Emine Uluçay, “Özellikle vejetaryen veya vegan beslenenler yeterli miktarda yeşil mercimek tüketerek günlük protein ihtiyacını karşılayabilirler. Bitkisel protein bakımından zengin olan yeşil mercimek, kasların ve dokuların onarımı ve büyümesi için önemli olan amino asitlerin kaynağıdır. Örneğin diyet yapanlara da önerdiğimiz yeşil mercimekle hazırlanan salatalar, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde öğünün besleyiciliğini artırırken daha uzun süre tok kalmaya da yardımcı olur.” diye konuştu.

Uluçay, yeşil mercimeğin ayrıca içerdiği çözünür lifler sayesinde kandaki kötü (LDL) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak kalp sağlığını desteklediğini söyledi.