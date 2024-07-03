Düzce'de Yığılca Belediyesi son yapılan yerel seçimden bu yana 'hayırlı olsun' ziyaretlerinden başka bir icraat gösteremedi!Hakan ÇAKIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde vatandaşlar bir önceki dönemde hazır yapılanları yıkan Rasim Çam başkan gibi Selami Savaş'ın da ilçe içerisindeki tek park olan insanların uğrak noktası parkı yıkması ve hiçbir çalışmanın yapılmaması İlçede yaşayanları isyan ettirdi.

WhatsApp ihbar hattına fotoğrafları gönderen vatandaşların bu işe bir çözüm bulunması isterken, "Biz Belediye Başkanlarını yıkmak için mi seçiyoruz! Önceki de Muzaffer Yiğit'in yaptıklarını yıkmıştı. Şimdiki de aynı şekilde yıkıyor! Biz Selami Savaş'ı yapacak diye seçmiştik, yanılmışız" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.