Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın siyasi danışmanı Yıldırım, Derince Belediye Başkanı Gökçe’ye makamında konuk olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Siyasi İşler Danışmanı İsmail Yıldırım, mahalli idareler seçimlerinin ardından göreve seçilen belediye başkanlarına nezaket ziyaretlerine devam ediyor. Yıldırım, son olarak Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye makamında konuk oldu. Derince Belediye Başkanı Gökçe’ye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileten Yıldırım, yeni görevinde başarılar diledi. Misafirperverliğinden dolayı Gökçe’ye teşekkür eden Yıldırım, Kocaeli’nin ve Derince’nin önümüzdeki dönemde de en güzel hizmetleri alabilmesi için uyumlu bir şekilde çalışacaklarına inandığını dile getirdi.

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