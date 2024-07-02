Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, önceki gün büyük bir yangın felaketi yaşayan Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Kampüs içerisinde yanan alanları gezen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yöneticilerinden son durum hakkında bilgi aldı. Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’ndaki yanan alanları gezen Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ÖZVAR, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Yangından dolayı üniversiteye ve Bursa’ya geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan YÖK Başkanı Özvar; “Bildiğiniz üzere dün öğleden sonra üniversite dışında başlayan yangın, kampüse sıçrayarak yaklaşık 750 dönüm arasının yanmasına vesile oldu. Başta Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu ve özel kuruluşlarının üstün gayretiyle kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Bursa Uludağ Üniversitesi, kampüs büyüklüğü açısından Türkiye genelinde kayda değer büyüklükte üniversitelerimizden birisidir. Kampüsümüzün içerisinde de tüm Bursa’ya hizmet eden tabiat güzellikleri bulunmaktadır. Burada tabi kısa süre içerisinde üstün gayretlerle yangının kontrol altına alınması, en başta yerleşim alanlarına, fakültelere ve binalara ulaşmasını engellemiştir. Bu açıdan emeği geçen bütün çalışanlara Yükseköğretim Kurulu adına şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Azim gösteren personelin yanı sıra öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız da yangının söndürülmesi için mücadele etmişlerdir. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kıymetli Rektörü ve ekibi tarafından kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Valiliğimiz ve diğer yetkililerle iletişim devam etmektedir. İnşallah yeniden canlanmasını beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

DAHA SORUMLU DAVRANMAK ZORUNDAYIZ!

Son günlerde farklı bölgelerden gelen yangın haberlerine de atıfta bulunan Başkan Özvar; “Ülkemizin muhtelif yerlerinde maalesef yeni yangın haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Sıcaklığın ve rüzgarın etkisi bunda etkili oluyor. Ancak insanımızın da bu tehlikeler karşısından çok daha duyarlı davranması gerekmektedir. Bilhassa piknik yapan veya sigara izmaritlerini kontrolsüz bir şekilde sağa sola atanlar sebebiyle de yangınların çıktığını biliyoruz. Bu sebeple bizim çağrımız, herkesin çok daha sorumlu bir şekilde hareket etmesidir. Bu ormanlar kolay kolay yetişmiyor. Bir sürü canlı da bu ormanlardan istifade ediyor. Bir kez daha özen gösterilmesi, yetkililerin uyarılarının dinlenmesi konusunda duyarlı olunmasını talep ediyoruz. Varlığımızı tehlikeye atmayalım, yeşil mirasımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu vesileyle bizler de Bursa halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra üniversite yöneticileriyle kapsamlı bir toplantı yaptı.