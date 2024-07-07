Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken; yağışların Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen rapora göre, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmininde vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı iki kuvvetli uyarıda da bulundu.

Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji ayrıca, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.