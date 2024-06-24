İzmit Belediyesinin, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında başvurular başladı. Son başvuru tarihi 28 Haziran olan proje için kayıtlar, Tepeköy Mahallesindeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüz yüze yapılacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, ücretsiz yüzme eğitimleri bu yaz da devam edecek. 28 Haziran Cuma gününe kadar sürecek başvurularda kayıtlar, Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı No:69 adresindeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüz yüze yapılacak.

BAŞARILI YÜZÜCÜLER TAKIMA SEÇİLECEK

Proje kapsamında 7-12 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde yüzme öğrenecek. Tamamlanacak eğitimlerin ardından başarılı olan sporcular İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilecek.