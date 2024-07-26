Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filosuna şimdi de yüzer üretim tesisini dahil ettiklerini söyledi. ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de görev alacak dev tesisin Sakarya Gaz Sahası'nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştırılacağını söyledi.

Bakan Bayraktar, dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemisi filosuna şimdi de yüzer üretim tesisini dahil ettiklerini kaydederek, "Mavi vatandaki dev filomuzun yeni üyesi milletimize hayırlı olsun" mesajı verdi.

Dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filomuza şimdi de yüzer üretim tesisimizi dahil ettik. Karadeniz’de görev alacak dev tesis Sakarya Gaz Sahası’nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya… pic.twitter.com/JlJSbPpS2A— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 26, 2024