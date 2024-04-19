Cargill'in Türkiye'de 6.000'den fazla çiftçiyi destekleyen "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı, Edison Ödülleri'nin sosyal ve kültürel etki kategorisinde altın ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Adını Amerikalı mucit Thomas Alva Edison'dan alan Edison Ödülleri™, dünyadaki yenilikçi projeleri ve iş liderlerini ödüllendiriyor.

Cargill, Akıllı Ulaşım, Sağlık ve Güzellik Bakımı Çözümleri ve Sosyal ve Kültürel Etki – Çevresel Çözümler kategorilerindeki projeleriyle üst üste ikinci kez 2024 Edison Awards™’dan ödülle döndü.

Cargill'in 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, Sosyal ve Kültürel Etki - Çevresel Çözümler kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Altıncı yılına giren program, çiftçilerin verimini ve refahını artırmayı, onarıcı tarım uygulamalarını teşvik ederek tarımda sosyal ve dijital dönüşümü teşvik etmeyi amaçlıyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket başladığı günden bu yana mısır, ayçiçeği ve kanola üretimine ayrılan 700 bin dekarı aşkın bir alanı kapsayarak Türkiye'nin 21 ilinde 6.000'den fazla çiftçiyle yoluna devam ediyor.

Cargill Gıda Çözümleri Orta Doğu, Türkiye ve Afrika CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, “Kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma toplumun sosyo-ekonomik gelişimi aracılığıyla elde edilebilir. Programımız, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 11'ine katkı sağlıyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket, gıda sisteminin, hızla büyüyen dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya nasıl devam edilebileceğinin çarpıcı bir örneğidir” dedi.

Konya’da üretim yapan program çiftçisi Osman Ateşoğlu, program sayesinde yaşadığı verim artışını şöyle anlattı: "Programa katılmadan önce kanola ekiminde 18 kg/da verim elde ediyorduk. Şu anda 25 kg/da verim elde edebiliyoruz. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, bize %60 verim artışı sağladı ve kazancımızı artırdı”