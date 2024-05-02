İçişleri Bakanlığı'nın 17 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen "Kıskaç-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince, Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu'da, FETÖ'ye yönelik Kıskaç-14 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildiğini söyledi.

Operasyonlarla ilgili sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.