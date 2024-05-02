Herkes Duysun TV ekranlarında Gazeteci-Yazar Yavuz Gerçekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Gerçek Sesler programının bugünkü konuğu İşçi Haklarını Koruma Derneği (İŞÇİDER) Genel Başkanı İsmail Doru konuk oldu.Gülsüm YILDIRIM / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gerçek Sesler programında işçi haklarının gündemi değerlendirildi.

2017 yılında İŞÇİDER'in kurulduğunu ve birçok temsilciliklerinin olduğunu belirten İşçi Haklarını Koruma Derneği (İŞÇİDER) Genel Başkanı İsmail Doru, "Yakın zamanda açılacak temsilciliklerimiz var. Talepler çok ancak biz daha temkinli hareket ediyoruz. Üye sayımız iki bin civarında bulunuyor. Bize üye olmak isteyenlerin beklenti içinde olmaması gerekir. İşçi Haklarını Koruma Derneği üretime değil, topluma, halka ve geleceğe hizmet eder. Biz yarınları düşünüyoruz ve bunu yaptığımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEK BİR GÜN YETERLİ DEĞİL"

Fabrikalardaki işçilerin başına bir sorun geldiğinde ne yapacağını bilmediğini söyleyen Başkan Doru, "Fabrikada çalışanlar, başına sorun geldikleri anda bilgi almak istiyorlar. Danışmaya gittiklerinde hemen hemen 1-1 buçuk milyon para talep etmekteler. Biz insanlara bunu ücretsiz karşılıyoruz, bu nedenle talep yüksek oluyor. Sorunların çoğunluğu yüksek perdeden dile getirildi. 1 Mayıs bizler için önemli bir gün ancak tek bir gün yeterli değildir. Kamu oyundan bir gün gündeme geliyoruz. Basın, siyaset işçi sınıfını dikkate almıyor. İşçi sınıfının temsilcileri TBMM'de temsil edilemiyor. Bu ülkede parası ve gücü olan siyaset yapabiliyor. Sendikaların eksikleri zaman zaman oluyor ve en büyük engellerin kaldırılması gerekir. İşçilere vurulan en büyük darbe 2008 yılında oldu. Biz çıkan yasayı "zulüm yasası" olarak kabul ediyoruz. Emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş gerekiyor. İşçiler için bu yasa kökten kaldırılmalı." dedi.