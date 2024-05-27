İletişim Başkanlığı, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - 112 Sağlık Hizmet birimlerinden bazılarının kapatılacağı iddiasına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 Sağlık Hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiası doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir ilimizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun kapatılması söz konusu değildir. 81 ilimizde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 bin 457 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcut olup 44 bin 338 personel, 5 bin 828 ambulans ile hizmet vermeye devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.