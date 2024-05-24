Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında destekleme ödemelerinin 1 milyar 199 milyon 293 bin lirası Hububat-baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği, 22 milyon 44 bin lirası Kırkal kalkınma yatırım desteği, 447 bin lirası Hastalıktan ari işletme desteği olmak üzere toplam 1 milyar 221 milyon 785 bin lira olarak yapılacağını kaydetti.