Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) -  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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Bakan Yumaklı, paylaşımında destekleme ödemelerinin 1 milyar 199 milyon 293 bin lirası Hububat-baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği, 22 milyon 44 bin lirası Kırkal kalkınma yatırım desteği, 447 bin lirası Hastalıktan ari işletme desteği olmak üzere toplam 1 milyar 221 milyon 785 bin lira olarak yapılacağını kaydetti.