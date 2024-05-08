Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 80 milyon TL olarak açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL olacak.

Satışa sunulan bilet fiyatları çeyrek 80 TL, yarım 160 TL ve tam 320 TL olarak belirlendi.

80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak.

Oyunseverler, 19 Mayıs biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

19 Mayıs Pazar saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.